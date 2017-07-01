國際財經

日本第二大銀行、三井住友金融(Sumitomo Mitsui)周一宣布，在英國正式退出歐盟後，將以德國法蘭克福為歐羅區新總部，維持在該區的服務。

三井住友表示，已開始擴充法蘭克福的銀行與證券業務分支，以確保英國脫離歐盟後，其對歐盟客戶的服務不會受到影響。該銀行又指出，會在英國倫敦設立一間分行，維持對當地客戶的服務。

此前，野村與大和證券也選擇法蘭克福，作為英國脫離歐盟後的總部所在地。

三井住友指出，英國與歐盟商討脫歐安排，仍存在一定不確定性。