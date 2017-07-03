國際財經

上周五(6月30日)美國公布的經濟數據好壞參半：5月個人消費支出(PCE)物價指數按年增長1.4%，低於預期1.5%增長，但6月芝加哥採購經理指數(PMI)大漲至3年新高65.7，遠高於預期58及前值59.4，而6月密歇根大學消費者信心指數終值上調至95.1，略高於預期94.5。

雖然美國5月PCE物價指數顯示美國通脹壓力仍然溫和，但強勁的芝加哥PMI數據為連日下跌的美滙指數帶來喘息之機，美滙指數小幅回升至95.8附近，似乎正努力擺脫日內觸及的8個月新低95.45水平。

然而，無論美元升或跌，倫敦金均擺脫不了沉重的下行壓力，金價日內最高反彈至1248.1美元後輾轉回落，再度跌穿1240美元至1239.1美元。最終金價收市於1241.2美元，全周下挫1.15%，整個6月則下跌2.17%，創下半年內最大月度跌幅(今年上半年金價有4個月處於上升狀態)。

鑑於全球經濟增長前景有所好轉，繼美國今年兩次加息之後，英國、加拿大和歐洲等主要國家地區的央行行長近期均轉變口風，有意開始收緊貨幣政策，令全球息口環境趨升，不利於毫無利息收入的黃金資產。此外，倫敦金分別於4月17日及6月6日觸及1295.2美元和1295.7美元均受阻回落，顯示金價仍無力突破重要關口1300美元，下半年金價的走勢應難樂觀。

今日是下半年的第一個交易日，倫敦金已進一步跌穿上周一(6月26日)閃崩近18美元觸及的6周低位1236.2美元，最低見1232.9美元，逼近200日均線支持1231.8美元。若金價最終連1230美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)亦告失守，下一個目標應在1210美元附近。

策略方面，待金價反彈至1250美元沽出，下望1233美元，升穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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