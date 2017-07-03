國際財經

上周歐洲央行、英倫銀行和加拿大央行三大央行行長齊齊發表鷹派言論，暗示或會收緊貨幣政策，拖累美滙指數連續三日大跌，直至上周五(6月30日)觸及8個月新低95.45後才企穩反彈。儘管大部分非美元貨幣受惠於美元弱勢而持續上揚，但日圓走勢卻分外疲弱，上周四(6月29日)美元/日圓更一度升穿112.50至112.92，創下自5月17日以來的6周新高。

由於全球貨幣寬鬆環境不再，除了美國加息之外，英倫銀行、加拿大央行今年加息的機會亦節節上升，令一向作為套息融資貨幣的日圓更容易遭到拋售，因此日圓上周走勢反而不佳。此外，日本近期公布的經濟數據大部分表現疲弱，如6月製造業採購經理指數(PMI)、5月零售銷售、5月失業率、5月消費物價指數(CPI)等重要經濟數據都不如人意，尤其是5月失業率大漲0.3%至3.1%，均令日本央行撤銷貨幣寬鬆政策的可能性進一步減弱，加上日本共同社報道日本央行將考慮在7月份下調通脹展望，日圓走強面臨重重障礙。

比起低迷通脹與一貫鴿派的日本央行，更令人擔憂的是日本新湧現的政治不確定性。上周日(7月2日)日本東京都知事小池百合子創立的「都民第一會」在東京都議會選舉中擊敗日本首相安倍晉三領導的自民黨，成為東京都議會第一大黨。此事的意義在於，東京都選舉時全國大選的前瞻指標，若小池在2018年挑戰日本首相寶座，安倍經濟學將難以為繼。若然如此，安倍晉三極可能為爭取支持率而加強經濟刺激力度，令日圓貶值預期深化，提振日本股市表現。

因此，美元/日圓在上周五短暫回落至111.72後很快重獲支持，重返112.60附近，本周一(7月3日)更進一步攀升至112.93，刷新6周高位。

美元/日圓自6月15日升穿日線圖的下降楔形後升勢持續，目前已順利突破112.00阻力並到達我們的第一目標113.00附近，若以反轉型態下降楔形的上升量度目標而言，美元/日圓技術上應可反彈至下降楔形頂部114.36附近。若本周五公布的美國6月非農就業數據表現強勁，將有助於美元/日圓進一步挑戰114.00水平。

策略方面，若美元/日圓回落至111.80至112.00區域，我們將買入美元，目標113.70，跌穿111.45止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd