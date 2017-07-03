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今日 18:39 國際財經

製造業PMI數據佳 歐股中段續升

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法國、德國及歐羅區製造業PMI數據表現理想，其中，歐羅區製造業活動以逾6年最快速度增長，帶動歐洲股市中段續漲。

截至本港時間下午6時40分，英國富時100指數報7336點，升23點或0.33%；德國DAX指數報12413點，升88點或0.72%；法國CAC 40指數報5172點，升52點或1.02%；意大利富時MIB指數報20902點，升317點或1.54%。

歐羅區6月製造業採購經理指數(PMI)升至57.4，高於5月的57，也高於6月初值57.3，為2011年4月以來最高。法國6月PMI終值從5月的53.8升至54.8。德國6月製造業PMI升至59.6，觸及74個月來高位。不過，英國6月製造業PMI降至54.3，為3個月最低水平，並遜於市場預期的56.5。

另外，歐盟統計局公布，歐羅區5月失業率持穩於9.3%，與4月持平，繼續維持於8年以來的最低水平，但較預期的9.2%略高。英鎊現報1.2969美元，跌0.43%；歐羅報1.1378美元，亦跌0.43%。

道指期貨報21361點，升61點。

國際油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報46.01美元，跌0.03美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報48.64美元，跌0.13美元或0.27%。

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