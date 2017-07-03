國際財經

路透引述兩名消息人士透露，南韓晶片製造商SK海力士提議利用可轉債，為日本政府牽頭的財團收購東芝晶片業務提供融資，這樣做可望使SK海力士取得該業務的股權。

SK海力士計劃購買一個特殊目的企業的可轉債，該特殊目的企業由貝恩資本(Bain Capital)為上述收購交易而設，其中一名消息人士還稱，具體條款仍在協商中。

儘管日本政府牽頭的財團上月被認定優先買家，但SK海力士這樣做恐不利於該財團達成交易，主因日本政府對於外企染指東芝存儲晶片業務一直保持戒心。

SK海力士及東芝發言人均不予置評。