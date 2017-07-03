國際財經

電動車生產商Tesla(特斯拉)行政總裁馬斯克在周日晚表示，Model 3提前兩周通過了生產所需的所有監管要求，預計首輛Model 3可在本周五完工，首批30輛將於本月28日交貨。

他指出，8月份Model 3產量將達100輛，9月份將超過1500輛，到12月份時每月料達2萬輛。

馬斯克今年5月時曾表示，特斯拉將按計劃於7月開始量產Model 3，預期售價為3.5萬美元。

該公司早前預計，今年底前每周生產逾5000輛Model 3，明年開始每周生產1萬輛。