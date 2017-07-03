國際財經

歐洲央行委員會成員默施(Yves Mersch)表示，央行貨幣政策跟隨通脹前景改變，而物價升幅達到2%前，亦可能會調整政策。

默施指出，央行2.3萬億歐羅買債計劃，及負利率政策有助經濟復甦，但目前復甦未能自行持續下去，因此各方需要對政策保持耐性。

另外，歐洲央行管治委員兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，目前經濟形勢相當正面。歐洲央行貨幣政策，會對通貨膨脹前景作出反應。如果通脹前景有變，貨幣政策就需要跟隨改變。他認為，擴張性貨幣政策是適當，但不適宜維持過長。