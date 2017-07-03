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今日 11:52 國際財經

傳微軟本周裁減銷售部門人手

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《華爾街日報》引述消息人士稱，微軟(Microsoft)本周將重組全球銷售團隊，進行裁員，專注於銷售雲計算服務。

消息稱，全球各地的銷售部門都會受到影響，但暫時未知道確切的裁員人數。截至3月底止，微軟共有逾12.1萬名員工。

據悉，本周的重組將詳細定義全球商業執行副總裁Judson Althoff和全球銷售執行副總裁Jean-Philippe Courtois的工作職責，同時加強銷售團隊對雲計算服務的重視。

微軟之前的業務重心是向公司買家出售套裝軟件和服務。

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