國際財經

踏入下半年首個交易周，美國股市的交易時間較平常短，只有三日半的交易時間，因為周二是美國獨立日假期，周一則只有半日市。市場人士指出，美國股市在缺乏利好消息刺激下，可能仍會陷入膠著狀態，觀望周五公布的重要就業數據。

回顧上周，科技股進入調整期，美國總統特朗普的政治消息不斷，以及經濟數據缺乏刺激，令到美國股市牛皮。

展望本周，經濟數據較多，預期成為市場焦點。Commonwealth Financial Network投資總監Brad McMillan指出，過去數周的經濟數據普遍欠佳，令到投資者關注到美國經濟前景可能沒有預期般樂觀，因此數據會是交易商關注焦點，以確定經濟是否真的出現問題。

首先，周一公布的美國經濟數據，是6月汽車銷售與製造業指數。不過，美國股市當天只是半天市。

其次，聯儲局在獨立日假期後的翌日，周三將公布上月議息紀要，勢必成為投資者評估未來加息步伐的參考。周四，美國將公布上周初領失業救助人數，而周五則是全星期的重頭戲，美國將公布6月非農業職位增幅與失業率。

Boston Private Wealth首席市場策略師Bob Pavlik指出，5月的非農業職位增加13.8萬個，市場感到失望，預期6月數值將較佳，儘管不排除5月數值可能向下修訂，但6月數值相信依然是市場焦點。市場估計，6月非農業職位將增加17.4萬個，失業率由4.3%升至4.4%。

此外，科技股仍然是主導市場情緒的關鍵，因為科技股相當於標普500指數的23%比重，影響力愈來愈大。上周，谷歌母公司Alphabet跌5.7%，亞馬遜跌3.6%，Facebook跌2.6%，蘋果跌1.5%。

Pavlik認為，近期沽售科技股的主力是獲利回吐盤，市場對該類股份仍然看好，相信趁低吸納的可能性較高。

Seaport Global Securities宏觀策略師Richard Hastings也相信，科技股下行風險已減弱，因為承接力不弱。

同時，特朗普的政治新聞也會是投資者關注重點，儘管有些策略師相信，政治消息對股市的影響力日益減弱，但Hastings認為，只要特朗普難以落實政綱的看法愈來愈成為事實，對市況仍有一定負面打擊。

另外，美國股市傳統上在第三季表現較差，也影響投資情緒。Strategas Research Partners的Chris Verrone指出，7至10月的股市通常跑輸全年表現，但因為今年上半年股市走勢佳，下半年也不會太差。