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今日 11:50 國際財經

美元次季挫4.6% 近7年最差

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美元滙價上半年表現疲弱，累挫6.4%，美滙指數上周五收報95.628，單計第二季，下滑4.6%，是2010年第三季以來最大季度跌幅。

近期一系列美國經濟數據表現疲弱，令投資者質疑美國聯儲局今年能否再次加息，另外，市場懷疑美國總統特朗普可否落實其刺激經濟計劃，拖累美元受壓。

歐羅兌美元第二季漲逾7%，是近7年來最大季度升幅。美元兌日圓按季升約1%。

至於上半年表現，美元兌日圓貶值3.87%，兌瑞郎更下挫5.87%；歐羅兌美元大漲8.66%，英鎊兌美元升5.59%。

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