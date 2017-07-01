國際財經

市場在下周假期前缺乏重大消息，美國股市反覆，最終個別發展，也為上半年強勁表現劃上句號。三大指數上半年升幅均是創下多年新高。

道瓊斯工業平均指數收市升62點或0.29%，報21349；Nike升11%，是表現最佳成分股，高盛跑輸大市。標準普爾500指數升3點或0.15%，報2423；工業為主的類別表現佳。納斯特綜合指數跌3點或0.06%，報6140。

以上半年計算，道指與標普500指數分別升8.3%與8%，是2013年以來最佳的半年表現；納指升14.1%，更是2009年以來最佳。科技股是上半年最佳表現類別，升幅達15%，儘管6月回吐2%。

以本周、6月與第二季計算，道指是跌0.2%、升1.6%與3.3%；標普500指數是跌0.6%、升0.5%與升2.6%；納指是跌2%與0.9%，以及升3.9%。

Robert W. Baird & Co交易商Mike Antonelli認為，大市第二季強勢與華府政策沒有太大關連，而是反映基本經濟良好。

摩根大通技術分析員Jason Hunter認為，美國股市6月偏軟，但未進入大型調整期，只是暑假淡季前的例行回落，也是受到債息上升的困擾。

不過，債息上升也造就銀行股有較佳表現。SPDR S&P銀行類場內交易基金本周升3.8%。Baird 策略師Bruce Bittles指出，除了經濟好轉與息差擴大等因素外，監管放寬與增加派息也是利好銀行股的因素。

U.S. Bank Private Client Reserve董事總經理Mike Baele預期，隨着藍籌業績可望持續扳升，預期下半年的指數表現也是相當好的。

雖然科技股在6月下滑，但Themis Trading聯席股票主管Joe Saluzzi認為不代表科技股將出現大跌。