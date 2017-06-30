美國油田服務商Baker Hughes公布，本周活躍鑽油井數量減少2個至756個，終止連升23周的紀錄，也是今年來第二度錄得下滑。
消息公布後，外圍油價上揚。紐約8月期油暫升82美仙或1.8%，報每桶45.75美元。消息公布後，紐約期油報45.50美元。布蘭特8月期暫升52美仙或1.1%，報每桶47.94美元。
有交易商指出，鑽油井升勢結束，意味美國產油量可能回落，有利油價升勢。
Baker Hughes又指出，連同天然氣井的總鑽井數量本周減少1個至940個。
今日 03:38 國際財經
美國油田服務商Baker Hughes公布，本周活躍鑽油井數量減少2個至756個，終止連升23周的紀錄，也是今年來第二度錄得下滑。
消息公布後，外圍油價上揚。紐約8月期油暫升82美仙或1.8%，報每桶45.75美元。消息公布後，紐約期油報45.50美元。布蘭特8月期暫升52美仙或1.1%，報每桶47.94美元。
有交易商指出，鑽油井升勢結束，意味美國產油量可能回落，有利油價升勢。
Baker Hughes又指出，連同天然氣井的總鑽井數量本周減少1個至940個。
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