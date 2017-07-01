即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局、貨幣監管署(OCC)聯同監管部門上周開會研究多項放寬銀行業監管的措施，加上全美34間大型銀行全數通過聯儲局的壓力測試，刺激銀行板塊周四逆市造好，惟未能抵消科技股急挫的影響，美股三大指數齊齊報跌，納指重創1.44%，標普500指數與道指分別跌0.86%和0.78%。

今年2月美國總統特朗普擬簽發行政命令，廢除《多德──弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》(Dodd-Frank Act)，揭開為銀行解除緊箍咒的序幕。上周美國監管部門披露「放生」銀行的內容，正式抹去奧巴馬時期加強監管銀行業、防止再次出現金融危機所作出的努力，正研究放寬的監管措施包括：限制銀行利用自身資本作投機的《伏爾克法則》(Volcker rule)、減少壓力測試次數、重新修訂Dodd-Frank Act和簡化監管條例等等。

此外，聯儲局周三收市後公布的第二輪銀行壓力測試結果全部及格，為行業增加派息及進行回購大開綠燈，進一步推高銀行股股價。據分析估計，美國六大銀行的回饋總額(包括回購股份及提高派息)接近千億美元，比去年大增五成。當中，花旗計劃派雙倍股息，回購金額增至156億美元；美銀擬把派息規模上調六成，回購金額增至120億美元。

由6月22日收市後聯儲局公布首輪壓力測試結果至本周四期間，標普500指數銀行板塊累積升幅約5.3%，遠遠跑贏標指(同期跌0.8%)。技術走勢方面，以相關交易所買賣基金為例，SPDR KBW銀行指數基金(KBE)及SPDR金融指數基金(XLF)期內分別錄得4.3%及3.3%漲幅，兩者於去年12月至6月初幾乎構成頭肩頂形態，但其後下試頸線不果而急彈，往後走勢值得留意。

港股方面，恒生指數於上半年最後一個交易日受壓，周五甫開市不久即挫301點，失守10天線(約25792點)和20天線(約25823點)，午後滙控(00005)發力彈升近2%，再創兩年高位，帶動恒指跌幅一度收窄，惟滙控升勢未能持續，收市更倒跌0.2%。最終恒指收報25764點，跌200點(0.77%)。大市全日成交約813億元，上升股份比例約44%。

從大市內部質素分析，短、中和長線市寬皆出現同一異象。以短線市寬3天線高於18天線為例，該比率原本與恒指方向大致相若，惟於2月中開始該市寬反覆走低，期間恒指卻見走高，罕有地與上述三線市寬背馳，並持續至今，意味港股不少股票未能追上恒指漲幅！更甚者，短線市寬自6月26日起再次走低，跌穿40%水平，似有進一步下試30%支持區的傾向。

參考本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，恒指與國指的相對動力在過去一周有所提升，但相對表現無大改善，成為後市隱憂【圖】。猶幸周線圖上恒生指數保持向右移動，國指亦成功掉頭向上延伸。

整體來看，港股形勢較上周有好轉，惟仍未走出待變格局。雖然多個板塊包括金融、工業、科技及原材料等見短線反彈，但這些板塊的續航力將決定港股後市去向，一旦反彈上攻6月高位失敗，大市或出現較深的回調壓力。

信報投資研究部

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