國際財經

周四(6月29日)美國公布的第一季國內生產總值(GDP)終值錄得增長1.4%，高於市場預期和修正值1.2%增長，但第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數增長2.0%，低於預期2.1%增長。此外，美國上周首次申領失業救濟人數回升至24.4萬，高於預期24萬。

周四公布的美國經濟數據仍然好壞參半，加上歐羅、英鎊、加元等貨幣在該國央行行長暗示收緊貨幣的鷹派言論支持下持續上漲，美滙指數進一步刷新8個月新低至95.53。

不過，強勁的美國GDP數據仍給倫敦金帶來了負面影響，金價在數據公布後一度急挫逾5美元至日內低位1239.7美元。儘管金價在其後迅速反彈，收復部分失地，但基本受制於1248美元之下窄幅波動。

今日金價仍維持於1241.8美元至1248.1美元之間窄幅波動，暫未突破本周一急挫以後形成的三角形整固格局，但由於金價持續受制於9日指數移動平均線之下，而且MACD跌穿零軸，我們傾向於認為金價將會進一步下跌，本月的收官之戰或會錄得半年以來的最大月度跌幅。

若倫敦金短期內再度跌穿1240美元支持，後市金價將會進一步下探1232美元(200日移動平均線支持)及1230美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待金價反彈至1250美元沽出，下望1233美元，升穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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