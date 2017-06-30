國際財經

國際油價持續上揚，加上法國、德國及歐羅區公布的數據，符合市場預期，歐洲股市中段全線造好。

截至本港時間下午6時31分，英國富時100指數報7361點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12454點，升38點或0.31%；法國CAC 40指數報5189點，升34點或0.67%；意大利富時MIB指數報20794點，升89點或0.43%。

數據方面，法國6月消費物價指數(CPI)初值按月持平，按年升0.7%，前值升0.8%；兩初值數據符合預期。德國5月實質零售銷售按月增加0.5%，市場預期增加0.3%。歐羅區6月消費者物價調和指數(HICP)初值較去年同期上升1.3%，市場預估為上升1.2%。

英國方面，第一季GDP終值維持為較前季增長0.2%，與市場預期相符。由於市場押注未來數月英國利率將會上調，加上首相文翠珊政策綱領以微弱優勢獲議會通過，英鎊一度高見1.3030美元的六周高位，惟不久掉頭回軟，現報1.2987美元，跌0.15%。

道指期貨暫報21303點，升48點。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報45.35美元，升0.42美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報47.71美元，升0.29美元或0.61%。