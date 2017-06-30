國際財經

周四(6月29日)美國第一季國內生產總值(GDP)終值增長1.4%，好於預期增長1.2%，繼修正值大幅上修後，美國GDP終值再度上修。不過，美國第一季消費者支出終值增長1.1%，增速依舊是2013年第二季以來的最低增速，加之美國第一季度核心個人消費支出(PCE)物價指數終值增長2%，差於預期增長2.1%，美國數據喜憂參半未能為美匯指數提供支持，最終美滙指數維持疲軟走勢，並刷新近8個月以來低位。受惠於美元弱勢，澳元/美元維持本周強勁升勢，周四最高觸及0.7685，創下自2017年3月22日以來的3個月新高。

鑒於澳洲近段時間以來並無重要數據公布，澳元/美元強勢主因全球數家主央行釋放收緊貨幣政策的預期，其中本周歐洲、英國和加拿大央行的鷹派言論均令其年底前加息的可能性大增，非美貨幣強勢進而拖累美滙指數在過去3個交易日內累計下跌近2%，美元創下自2016年初以來最糟糕的表現。

此外，受益於中國擬禁止二類口岸進口煤炭，黑色系期貨近段時間大幅上漲，其中鐵礦石自8個月低位以來反彈逾15%，周二(6月27日)更大漲近6%，並在此後錄得連續3個交易日上漲。因澳洲佔據了全球鐵礦石貿易的一半之多，鐵礦石大幅走強也為澳元/美元提供進一步上行動力。

投資者應重點關注下周二(7月4日)公布的澳洲7月央行利率決議，儘管市場普遍預期澳洲儲備銀行將維持利率不變，但鑒於球數家主要央行釋放收緊貨幣政策的預期，若澳洲儲備銀行會後意外發表偏向鷹派言論，有望刺激澳元走強。

今早(6月30日)澳元/美元在亞洲時段一度突破0.7700至時段高點0.7711，刷新三個月以來高位，主要由於中國6月官方製造業採購經理人指數(PMI)上升至51.7，好於預期51，中國6月官方製造業指數意外反彈至年內次高點，並連續11個月位於榮枯線上方。然而0.7700至0.7780區域為此前密集交易區間，澳元/美元最終受獲利回吐的影響而掉頭回落至0.7700下方。值得一提的是，周線圖顯示澳元/美元自2016年1月15日觸及8年低位0.6826以來輾轉回升，形成大型「圓底」，若澳元/美元最終突破0.7800至0.7834區間阻力，後市長期內有望進一步上探0.8450甚至0.8700區域(圓底的上升量度目標)。

策略方面，我們已根據6月23日策略0.7700沽出澳元(下望0.7610，升穿0.7755止損)，並將目標位置上移至0.7630。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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