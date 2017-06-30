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今日 15:49 國際財經

歐股早段個別走 觀望經濟數據

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環球主要央行暗示低成本資金時代即將結束後，市場避險情緒高漲；加上投資者觀望今晚歐美多項經濟數據將出爐，入市態度審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7324點，跌26點或0.35%；德國DAX指數報12383點，跌32點或0.26%；法國CAC 40指數報5160點，升6點或0.13%；意大利富時MIB指數報20749點，升45點或0.22%。

道指期貨暫報21251點，跌4點。

美國能源資訊局早前公布數據顯示，美國原油日產量上周減少10萬桶，繼續成為推動油價上升動力。油價向好，紐約原油期貨現時每桶報45.13美元，升0.2美元或0.45%；倫敦布蘭特期油報47.69美元，升0.27美元或0.57%。

德國今日稍後將公布6月失業人數變動，市場預期下跌1萬人，前值為減少9000人。此外，英國將公布首季國內生產總值(GDP)終值，預期按季及按年分別增0.2%及2%，均與前值相同。歐羅區亦將公布6月消費者物價指數(CPI)初值，預期為增1.2%，前值為升1.4%。

另外，美國將公布5月個人收入及消費支出(PCE)數據，預期分別為按月增0.3%及0.1%，前值均為升0.4%。

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