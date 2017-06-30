即巿股評 國際財經

美國、歐洲、英國和加拿大等央行陸續明示或暗示將收緊貨幣政策，意味2008年金融海嘯後極盡扭曲的量化寬鬆措施(印銀紙)步向壽終正寢，環球超低息時代終結。多國央行掌舵人事先張揚政策由鬆變緊，令下半年金融市場形勢更添複雜。

英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)一周前才聲言利率維持接近零水平是合適的，但本周三他已大改口風，表示假如英國工資上升及商業投資轉強足以抵消消費放緩的影響，央行有必要退出部分刺激措施。

受卡尼言論帶動，英鎊兌美元隨即上試1.3關口，與英國短債(Gilt)被拋售形成強烈對比。非商業投資者所持英鎊淨倉合約數目，由3月21日的負11.3萬張，反覆回升至上周二的負3.01萬張。短倉數目由14.4萬張減少至8.1萬張，某程度反映投機者看淡英鎊的情緒大為收斂。

加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)則指出，油價下滑對該國的經濟構成壓力，猶幸低利率措施見效，但不能長此下去，目前是研究加息的合適時機。技術走勢方面，上周六本欄提及「近日美元兌加元正於2016年下半年展開的通道底部整固，如能突破重要支持位1.32水平，或為加元好友帶來驚喜」(詳見6月24日)。本周二美元兌加元剛好收於1.3199，目前正貼近1.3邊緣，且看未來會否進逼1.25關口，令加元好友再下一城。

歐羅方面，歐洲央行行長德拉吉周二暗示退市，消息刺激歐羅兌美元升穿1.13水平。縱然歐央行消息人士稱德拉吉只是想給予市場心理準備而已，認為最快要到9月才會正式討論「收水」，市場實屬過分解讀其言論，惟歐羅滙價依然呈強。

目前歐羅走勢處於關鍵階段，兌美元須突破1.15關口，才能確切擺脫2015年第二季以來的大型徘徊區【圖】。

反觀收緊貨幣政策的行動派──率先展開加息周期的美國聯儲局主席耶倫，與歐、加、英3位央行行長比較，近日的鷹派言論似有「出口術」之嫌，美國2015年重啟加息至今，已四度上調聯邦基金利率，由0至0.25厘調升至1至1.25厘，還提出縮減資產負債表的大綱。任期將於2018年2月屆滿的耶倫本周仍堅持走鷹派路線，奈何市場對此存疑，美滙未受刺激。

總括而言，美滙指數權重貨幣之中，佔9.1%的加元率先破位走強，而佔57.6%的歐羅、佔11.9%的英鎊都嘗試向上突破，剩下未敢明言退市的日本，其貨幣比美滙還弱(日圓佔美滙權重約13.6%)。

如果歐羅與英鎊雙雙成功突破徘徊區頂部，美滙很大機會進一步走低。當然，不能排除兩者可能重演早前上衝失敗而出現急挫的情況；但即使如此，料頗大機會於徘徊區底部覓得支持。

各大央行前呼後應，貨幣政策逆轉已令部分短債價格呈現壓力。滙債兩市似乎都醞釀新局面，這股風氣何時會傳導至股市呢？

信報投資研究部

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