國際財經

阿聯酋石油部長馬茲魯伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，儘管庫存下降緩慢，但石油出口國組織(OPEC)和其他產油國沒有討論進一步減產。

他認為，參與減產的OPEC和非OPEC產油國都已經盡力，希望其他國家也能做出自己的貢獻，惟不擔心市場復甦情況。當然一些產油國的產量增長，正在延長復甦進程，但認為這是相當短期的情況，希望於第三和第四季看到更多的復甦。

馬茲魯伊稱，第二季一直都是需求淡季，但預期第三和第四季需求會回升，希望屆時市場變得更加平衡。