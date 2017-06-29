國際財經

繼周二(6月28日)歐洲央行德拉吉意外「放鷹」，表示「通縮因素已被通脹因素所替代」之後，英倫銀行行長卡尼在周三(6月28日)亦一改上周的鴿派姿態，表示可能有必要退出一部分刺激措施，加之加拿大央行行長波洛茲亦再度暗示今年可能加息，美滙指數在多重負面因素的打壓之下持續下滑，進一步跌穿96水平。

儘管美滙指數不斷刷新近8個月低位，但倫敦金在周三最高升至1254.8美元就受阻回落，未能成功突破下降趨勢線的阻力1255/1256美元水平。金價周三全日維持於1246.3美元至1254.8美元之間窄幅波動，今日(6月29日)則維持於1244美元至1253美元之間波動，似乎形成小型的整固三角形，需要等待今晚8時30分美國第一季國內生產總值(GDP)數據公布後才作出突破。

儘管近期美國公布的經濟數據好壞參差，但聯儲局主要官員對於美國經濟前景的仍基本保持樂觀，若今晚公布的第一季GDP終值數據維持於1.2%增長甚至上調，應能鞏固聯儲局今年內再度加息及開始縮減負債表的計劃，美滙指數在極度超賣的情況下有望迎來空頭回補的技術性反彈，屆時倫敦金在缺乏避險需求的支持下應會進一步下挫。

若倫敦金短期內再度跌穿1240美元支持，後市金價將會進一步下探1233美元(200日移動平均線支持)及1230美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待金價反彈至1258/1259美元沽出，下望1241美元，升穿1263.5美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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