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今日 18:33 國際財經

經濟數據參差 歐股中段個別走

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歐洲央行(ECB)管委會成員魏德曼認為，目前擴張性貨幣政策大體適宜，顯示仍會繼續放水，惟歐羅區及英國公布的數據表現參差，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時31分，英國富時100指數報7408點，升20點或0.28%；德國DAX指數報12609點，跌37點或0.29%；法國CAC 40指數報5214點，跌38點或0.73%；意大利富時MIB指數報20967點，跌80點或0.38%。

雖然英倫銀行卡尼表示將在未來數月討論加息的問題，但該行首席經濟學家及貨幣政策委員會(MPC)委員霍爾丹表示，央行需要嚴肅考慮加息以抑制通脹，惟他對當前利率水平感到滿意。英鎊現報1.2970美元，升0.33%。

歐盟委員會公布，歐羅區6月經濟景氣指數升至111.1，高於5月的109.2，市場預期升至109.5，升至近10年高位，而消費者信心指數從負3.3升至負1.3，符合市場預期。英國方面，6月經濟景氣指數從108.2升至109.3，主要受惠於工業和建築業的景氣改善，惟消費者信心指數降至負7.4，5月為負6.1。

道指期貨暫報21414點，升12點。

紐約原油期貨現時每桶報45.02美元，升0.28美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報47.57美元，升0.26美元或0.55%。

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