國際財經

周三(6月28日)英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)稱若英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)面臨的取捨減少，政策決定相應地變得更傳統，可能有必要退出一部分刺激措施，貨幣政策委員會將圍繞加息相關問題在未來數月進行討論，並強調對通脹超過目標水平的容忍度有限。鑒於卡尼上周仍暗示目前仍未到開始收緊貨幣政策的時機，但此次卻一反常態發表「鷹派」言論，其立場轉變之快令市場驚訝，消息公布後，英鎊/美元快速拉升逾100點至1.2940，其後更延續強勢輾轉升至日內高點1.2971，刷新自6月8日以來的三周高位。

事實上，卡尼發表鷹派言論並非無跡可尋，本月6月15日英倫銀行一如市場預期維持利率於0.25%不變，但有三位成員投票支持加息四分之一厘，顯示英國通脹升溫的壓力令更多央行委員轉向支持加息，加之英國退歐進程目前仍較為順利，市場焦點重新轉向關注英倫銀行會否跟隨美國聯儲局緊縮步伐。

然而，美國聯儲局6月份再度加息後(2017年第二次加息)，各大央行紛紛緊隨其後，本周除卻英倫銀行外，歐洲央行、以及加拿大央行均發表收緊貨幣政策言論，其中周二(6月27日)歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)更稱通縮因素已被再度通貨膨脹因素所取代，令歐羅/美元大幅拉升。而非美貨幣受緊縮預期紛紛走強亦施壓美滙指數。

此外，周二(6月27日)美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)決定將醫保議案投票延後，以獲得更多共和黨參議員的支持。此舉削弱了市場對於美國總統特朗普(Donald Trump)成功推進其稅改和基建支出計劃的預期。加之美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)周三(6月28日)在倫敦講話並無特別之處，美滙指數無奈維持疲弱走勢，今日盤中更失守96.00至95.72。

自6月21日以來，英鎊/美元自9周低位1.2588累計反彈近400點，今日英鎊/美元更一路走強至1.2994，距1.3000整數關口僅一步之遙。投資者短期內應關注今晚公布的美國第一季國內生產總值(GDP)終值以及周五(6月30日)公布的英國第一季度GDP，若美國GDP表現無驚喜而英國GDP數據表現強勁，將有望推動英鎊/美元進一步挑戰近9個月高位1.3047甚至1.3075水平。

策略方面，我們根據6月9日策略於1.2790建立的英鎊/美元沽盤已於目標1.2610 平倉，獲利180點。若英鎊/美元回落至1.2930/1.2940區間，我們將買入英鎊，上望1.3070，跌穿1.2880止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd