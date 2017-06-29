國際財經

市場關注北約(NATO)國防部長會議將於比利時布魯塞爾召開，以及二十國集團(G20)峰會將於下周舉行，雖然油價上升約1%，但歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時01分，英國富時100指數報7419點，升31點或0.43%；德國DAX指數報12673點，升26點或0.21%；法國CAC 40指數報5248點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21012點，跌35點或0.17%。

道指期貨暫報21434點，升32點。

英倫銀行行長卡尼早前表示，英國經濟已逐步接近產能極限，當局或有需要撤銷部分寬鬆政策，英國貨幣政策委員會將於未來幾個月討論加息問題。英鎊兌美元早段最高見1.2995，創一個月新高，現報1.2987。

美國能源資訊局(EIA)披露，美國產量上周減少10萬桶至925萬桶，刺激油價升約1%，紐約原油期貨現時每桶報45.18美元，升0.44美元或0.98%；倫敦布蘭特期油報47.78美元，升0.47美元或0.99%。

德國今日稍後將公布6月消費者物價指數(CPI)初值，市場預期按年增長1.4%，前值為升1.5%。此外，美國亦將公布首季實際國內生產總值(GDP)年化季終值及上周首次申請失業救濟人數，預期分別為增1.2%及24萬人，分別與前值持平及為24.1萬人。