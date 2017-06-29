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今日 05:34 國際財經

金融與科技股漲 納指升幅8月最大

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科技與金融巨擘造好，有助美國股市周三從前一天跌勢反彈。標準普爾500指數錄得2個月來最大單日升幅，納斯特綜合指數更是8個月來最大單日升幅。

道瓊斯工業平均指數升143點或0.68%，收市報21454；卡特彼勒與摩根大通領漲，分別升逾2%。標普500指數漲21點或0.88%，收市報2440，是4月24日來最大單日升幅；金融股最佳，升1.6%，主要是受惠於國庫券孳息上升至2.22%；科技股漲1.4%。納指漲87點或1.43%，收市報6234，是去年11月7日以來最大單日升幅。Russell 2000指數升1.6%，收市報1425，離紀錄高位不足一點。

Fort Pitt Capital基金經理Kim Forrest表示，美國股市已是公平市值水平，但市況屬於健康水平，科技股經歷大跌後，已經回復強勢。

Instinet執行董事Frank Cappelleri表示，大市本月表現反覆，三次錄得今年單日最大升幅，兩次錄得單日最大跌幅。

美國數據表現參差， 5月貿易逆差預覽值微跌，以及5月二手樓臨約指數下滑，遜於市場預期。

個別股份方面，文儀集團Staples升8.5%。市傳該公司即將易手。食品集團General Mills業績佳，股價升1.6%，同樣有較佳業績的種子商孟山都(Monsanto)，股價升1.3%。

餐飲供應商Blue Apron上市前把訂價降為10至11美元，原為15至17美元。

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