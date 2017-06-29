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今日 00:40 國際財經

迪士尼:動畫版特朗普將會發言

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迪士尼周三確認，在佛羅里達主題公園的美國歷任總統展館內，即將加入的動畫版特朗普將是一個會講話的角色。

此前，有報道指出動畫版特朗普在節目不會發言。但迪士尼主題公園內容總監Thomas Smith周三在網誌反駁上述說法，指出該公司與白宮正就動畫版特朗普的發言內容進行溝通，而且已安排特朗普本人進行錄音。

美國歷任總統展館在1月暫停，因為要加插動畫版特朗普。Smith預期，展館將於今年較後時間重開。自從1月起，有網上聯署要求迪士尼不要加入發言的動畫版特朗普。

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