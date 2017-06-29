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國際財經
英國富時100指數收報7387，跌0.63%或46點。
德國DAX指數收報12647，跌0.19%或23點。
法國CAC 40指數收報5252，跌0.11%或5點。
細價股災15年最慘 蒸發497億
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花旗盧韋柏：外資行定位要清晰
邊隻股第三季看升 ?
伊馬仕
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以錢生財策略無以為繼
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港股兩日累跌188點 細股災情未退
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賈躍亭:樂視非上市體系資金問題嚴重
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【短線出招】細股地震正擴散，睇路！
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阿里78億增持東南亞電商平台Lazada
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陳家強:證監港交所需跟進細價股暴跌
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阿里傳逾20億洽購中興軟件子公司
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觀望多國央行行長發言 歐股中段續軟
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港交所就提升收市後交易時段徵詢意見
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恒指收挫156點 逾50股跌幅雙位
港股直擊 ｜ 昨日 16:21
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