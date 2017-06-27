國際財經

全球最大種子供應商、孟山都(Monsanto)公布，第三財季淨利潤按年升17.6%至8.43億美元(65.75億港元)，主要是受惠於黃豆種子銷售強勁。

集團指出，上季的每股經調整盈利為1.93美元，優於市場預期的1.76美元；季度收入微升1%至42.3億美元，優於市場預期的41.7億美元。

該公司預期，全年度每股公布盈利及或每股經調整盈利，分別趨近4.09至4.55美元預測區間與4.5至4.9美元區間的上限。

孟山都在去年同意德國拜耳的收購建議。交易仍有待監管機構批准，預期今年底完成。