國際財經

周二(6月27日)倫敦金一度因敍利亞緊張局勢引發的避險需求而急升至1253美元(較日內低位上漲近12美元)，但受阻於日線圖的上升通道頂部阻力1255美元而掉頭回落，加上美國周二公布的6月諮商會消費者信心及6月里士滿聯儲製造業指數均優於預期，金價跌至1245.5美元才企穩回升。

當日市場焦點本來在於美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)的講話，儘管她仍強調美國失業率跌至16年低位將促進通脹上升，但總體言論未有偏離聯儲局6月加息之後的聲明基調，基本已在市場的預期之中。

反而是歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)昨日意外轉口風，暗示在歐羅區經濟復甦持續的背景下，將會減弱貨幣政策刺激，其鷹派的言論推動歐羅/美元大漲170點至8個月高位1.1350附近，加上國際貨幣基金組織(IMF)下調美國今明兩年經濟增長預測並表示美元被溫和高估10%至20%左右，美滙指數在雙重負面因素的拖累下大跌近1%至96.34。

歐羅/美元今日(6月28日)進一步攀升至1.1386，逼近1.1400重要阻力，美滙指數則進一步刷新8個月低位至96.15。美滙指數的疲弱為金價帶來一定支持，倫敦金今日曾輾轉上升至1254.5美元，再度挑戰下降通道頂部阻力。

不過，英國、加拿大、歐洲等多國央行均開始暗示收緊貨幣政策，而美國已處於穩步加息的環境之中，甚至正計劃年底前開始縮減龐大的資產負債表，息口的上升始終不利於毫無利息收入的黃金資產，因此倫敦金的上升空間應該相對有限。我們仍會保持逢高沽出的策略，除非有意外風險事件的發生令金價大漲。

策略方面，我們根據6月26日策略已於1250美元沽出倫敦金(下望1231美元，升穿1255美元止損)，移動止損至1248美元後擊中止盤平倉，獲利2美元。待金價反彈至1259/1260美元沽出，下望1250美元，升穿1264美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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