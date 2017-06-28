國際財經

美國共和黨推遲參議院表決醫保法案時間，意味着更重要的稅務改革，可能面對更大的困難。同時，市場觀望英倫銀行、歐央行及加拿大央行行長稍後將在一個論壇中發表講話，歐洲股市中段續軟。

截至本港時間下午6時32分，英國富時100指數現報7428點，跌6點或0.08%；德國DAX指數報12605點，跌65點或0.51%；法國CAC 40指數報5240點，跌18點或0.35%；意大利富時MIB指數報20775點，跌15點或0.07%。

英國首相文翠珊及工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)，稍後將分別在下議院接受提問及發言，或會談及英國脫歐及當地經濟前景。數據方面，全英房屋抵押貸款協會(Nationwide)公布，倫敦6月樓價按年上漲1.2%，升幅為2012年以來最低。英鎊現報1.2825美元，升0.09%。

德意志銀行轉軚看好歐羅，預測到今年底歐羅將升至1.16美元，甚至更高水平，而非之前預測的1.03美元。歐羅現報1.1369美元，升0.26%。

道指期貨暫報21308點，升17點。

美國石油協會(API)統計所得的私營原油庫存上周出乎意料增加85.1萬桶，油價反覆偏軟，紐約原油期貨現時每桶報44.11美元，跌0.13美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報46.63美元，跌0.02美元或0.04%。