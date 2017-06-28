國際財經

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在周二(6月27日)講話中強調當前壓制通脹的因素屬於暫時性因素，歐洲央行政策正在奏效，貨幣政策調整需要漸進審慎處理。因德拉吉此前一貫強調保持當前貨幣寬鬆政策是合適的，所以此次表態令市場「大跌眼鏡」。歐羅滙價受此推動大幅飆升1.4%，自1.1180反彈，強勢升穿1.1220與1.1300兩處阻力位，直至升至1.1348附近才暫歇漲勢。

另外，美滙指數的低迷表現也是歐羅/美元走高的主要因素之一。國際貨幣基金組織(IMF)周二表示，鑒於特朗普政府減稅和財政刺激計劃存在不明朗，將美國2017和2018年經濟增長預估均調降為2.1%，並表示美元被溫和高估了10%至20%左右。IMF下調美國經濟增長預期的消息與強勢歐羅一道拖累美滙指數自97.39快速下滑，跌破97關口。

雪上加霜的是，美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在「全球經濟事務」會談中發表鴿派言論，稱美國生產率增長水平處於低位，半數美國人收入處於低位，通脹一直不及預期。耶倫講話令本已短暫企穩的美滙指數重拾跌勢，自96.70下行至96.45，最低見96.31。歐羅/美元因此亦得以在深夜企穩1.1330以上。

展望本周，投資者需要留意周四(6月29日)的歐羅區6月經濟景氣指數、歐羅區6月消費者信心指數、美國第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數以及美國第一季國內生產總值(GDP)的表現。其中核心PCE物價指數是美聯儲重點關注的通脹指標，需要多加留意。另外剛剛在滙市掀起「腥風血雨」的歐洲央行行長德拉吉今晚將在中央銀行論壇上參加政策小組討論，投資者需要關注其發出的貨幣政策調整訊號。

日線圖顯示，歐羅/美元在5月11日啟動的1.0837至1.1283上升浪的斐波那契38.2%回吐位1.1113獲得支持後反彈，其後借歐洲央行行長德拉吉的鷹派言論擴大漲幅，升穿1.1108至1.1294整固區間。截至現時為止，歐羅匯價最高觸及1.1386。這顯示歐羅/美元升勢持續，有望進一步挑戰1.1400甚至1.1500水平，短期內應以逢低買入的操作為主。

策略方面，我們根據6月19日的策略在1.1300建立的歐羅沽盤已於1.1350平倉，虧損50點。若歐羅/美元回落至1.1240/1.1245區域，我們將買入歐羅，上望1.1370，跌穿1.1200止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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