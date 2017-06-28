國際財經

英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)稱，現在並非加息的時機，希望先觀察企業投資和出口改善能在多大程度上彌補消費者支出放緩的影響後，才再作決定。同時，美國共和黨推遲參議院表決醫保法案時間，市場關注更重要的稅務改革，可能面對更大的困難，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午3時42分，德國DAX指數報12566點，跌104點或0.82%；法國CAC 40指數報5217點，跌41點或0.78%；意大利富時MIB指數報20695點，跌95點或0.46%。

全英房屋抵押貸款協會(Nationwide)公布，倫敦6月樓價按年上漲1.2%，升幅為2012年以來最低。英國富時100指數現報7400點，跌33點或0.46%。

道指期貨暫報21280點，跌11點。

美國石油協會(API)統計所得的私營原油庫存上周出乎意料增加85.1萬桶，意味原油供應過剩局面持續，拖累油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報43.91美元，跌0.33美元或0.75%；倫敦布蘭特期油報46.42美元，跌0.23美元或0.49%。

美國今日稍後將公布5月成屋簽約銷售指數，市場預期按月增長1%，前值為下跌1.3%。此外，美國能源資訊局(EIA)將公布官方上周庫存數據，市場預期減少225萬桶，前值為245.1萬桶。