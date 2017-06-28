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今日 12:08 國際財經

三藩市聯儲總裁:美股後勁嚴重不足

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三藩市聯邦儲備銀行總裁威廉斯表示，推高美股的投資者押注特朗普政府下調稅率將提升企業盈利，但他們對於風險的態度可能過於樂觀。

威廉斯在澳洲悉尼接受訪問時稱，股市似乎後勁嚴重不足。他還指出，這明顯是美國經濟面臨的風險。需要為一旦出現調整作出應對準備。

威廉斯說，不認為特朗普的財政政策將在2018或2019年前開始影響美國經濟。

惟他認為，美國不會出現1990年代末互聯網泡沫破滅時的那種狀況，因為現在與那時不同，股市上漲是因為美國經濟基本面良好。

 

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