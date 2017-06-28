訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:59 國際財經

明尼亞波利斯聯儲總裁認為不應急於加息

放大圖片

美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，由於通脹偏低且薪資未有大幅上升的跡象，美聯儲不應該加息。

卡什卡里指出，無論是薪資還是通脹數據，都未顯示任何經濟即將過熱的跡象，反而可能說明勞動力市場仍存在閒置狀況。

美國聯邦儲備委員會今年已加息兩次，卡什卡里兩次都投下反對票。他不同意美聯儲主席耶倫的看法，後者稱失業率處於16年低位，並預期通脹率必將升向美聯儲2%的目標，又認為美聯儲需要持續加息，以防止通脹過高。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。