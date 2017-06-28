國際財經

美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，由於通脹偏低且薪資未有大幅上升的跡象，美聯儲不應該加息。

卡什卡里指出，無論是薪資還是通脹數據，都未顯示任何經濟即將過熱的跡象，反而可能說明勞動力市場仍存在閒置狀況。

美國聯邦儲備委員會今年已加息兩次，卡什卡里兩次都投下反對票。他不同意美聯儲主席耶倫的看法，後者稱失業率處於16年低位，並預期通脹率必將升向美聯儲2%的目標，又認為美聯儲需要持續加息，以防止通脹過高。