今日 04:24
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌98點或0.46%，報21310；標準普爾500指數跌19點或0.81%，報2419；納斯特綜合指數跌100點或1.61%，報6146。
細價股災15年最慘 蒸發497億
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花旗盧韋柏：外資行定位要清晰
邊隻股第三季看升 ?
伊馬仕
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Conflicting interests in finance
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Keith Wade
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Webb「50隻衰股圖」爆煲股集中兩莊家
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離岸人幣挾升突破6.81 疑人行干預
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谷歌違壟斷法 遭歐盟重罰211億
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