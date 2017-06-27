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今日 03:27 國際財經

美國共和黨推遲參議院表決健保法案

美國參議院共和黨領袖決定，推遲新醫保法案的表決，預期要到7月4日後才會就法案進行表決。7月4日是美國獨立日假期。

參議院共和黨領袖上周四公布取代奧巴馬醫保法的新醫保法案，但已有5名共和黨參議員公開表示反對。

共和黨領袖周一公布修訂新醫保法案內容。同時，美國國會預算辦公室指出，實施參議院新醫保法案後，10年後將有2200萬美國人失去醫保。最少3名共和黨參議員表明，不會投票支持修訂後的新醫保法案。此舉意味法案勢必不獲通過，因為民主黨已表明全體反對法案，而共和黨只佔2席的多數。

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