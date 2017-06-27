國際財經

周一(6月26日)倫敦金曾一分鐘內暴跌逾1%至1236.2美元，較日內高位大跌21.8美元。不過，市場分析指金價閃崩乃「烏龍指」所為，與基本因素無關，倫敦金因而很快重返1240美元上方，雖然金價其後再度下挫至1236.5美元，但周一公布的美國5月耐用品訂單數據表現欠佳，帶動金價從低位回升。更重要的是，倫敦金在200日移動平均線1234.2美元附近積聚不少逢低買盤，金價未必能輕易跌破1235美元支持。

周二(6月27日)亞洲時段倫敦金進一步小幅回升至1244美元至1246美元區域窄幅整固。中午時分美國白宮發言人斯派塞(Sean Spicer)發布聲明稱，美國已確認敍利亞阿薩德政權有再次對平民準備動用化學武器的跡象，警告若阿薩德再次發動化武攻擊，將會付出沉重代價。地緣局勢的緊張再度帶動資金湧入避險資產，倫敦金一舉突破1246美元至1253美元，逼近日線圖的下降通道頂部阻力。

短期內若敍利亞局勢進一步惡化，倫敦金或有機會升穿下降通道頂部並進一步反彈至1259/1260美元附近(從1295.7美元至1236.2美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。但明日凌晨1時美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)將會發表講話，市場估計她應會繼續強調對美國經濟的樂觀看法，維持聯儲局今年內再度加息一次以及縮表的計劃，因此倫敦金的反彈動力或會受到限制。

若敍利亞緊張局勢轉歸平淡，金價應會重拾跌勢，沿着日線圖的下降通道進一步下探1230美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1210美元。

策略方面，我們根據6月26日策略已於1250美元沽出倫敦金(下望1231美元，升穿1255美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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