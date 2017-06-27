國際財經

繼歐央行及英倫銀行行長後，美國聯儲局主席耶倫稍後將發表講話，市場關注其言論會否就息口走勢有新的啟示，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間下午6時31分，英國富時100指數報7443點，跌3點或0.04%；德國DAX指數報12714點，跌55點或0.44%；法國CAC 40指數報5268點，跌27點或0.52%；意大利富時MIB指數報20981點，跌20點或0.1%。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，儘管歐羅區經濟正在逐步復甦且通脹上升，但歐羅區仍需要央行相當程度的貨幣寬鬆措施支持。英央行金融政策委員會(FPC)指出，要求英國銀行業的逆周期資本緩衝(CCB)從零上調至0.5%。受相關消息影響，歐羅現報1.1249美元，升0.59%；英鎊報1.2738美元，升0.11%。

另外，三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯(John Williams)發出警告，美國聯儲局和其他發達經濟體的央行將發現，長期而言經濟會陷入低速增長模式，除非財政當局採取果斷行動扭轉局面。

道指期貨暫報21347點，跌21點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報43.82美元，升0.44美元或1.01%；倫敦布蘭特期油報46.35美元，升0.52美元或1.13%。