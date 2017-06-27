國際財經

上周四(6月22日)加拿大4月零售銷售按月增長0.8%，好於預期增長0.3%，零售銷售數據表現靚麗暗示加拿大經濟正在復甦，美元/加元自日內高點1.3337下挫逾100點至1.3207。不過，美元/加元跌勢並未得以延續，因上周五(6月23日)加拿大5月消費者物價指數(CPI)按年增長1.3%，不及預期增長1.5%，而核心CPI按年僅升0.9%，為1999年以來最低水平。通脹數據低迷削弱市場對加拿大央行升息預期，受此影響，美元/加元企穩1.3200支持後一度回升至1.3300上方。

然而周一(6月26日)美國商務部數據顯示，美國5月耐用品訂單按月下降1.1%，差於預期下降0.6%，錄得自去年11月以來最差水平，美國5月耐用品訂單意外下降意味著耐用品行業的投資降溫可能拖累美國第二季經濟增長，進而影響美國聯儲局年內升息預期。

另一方面，受空頭回補以及部分交易商逢低買入等技術性因素推動，紐約8月原油期貨周一收漲0.86%，自上周油價跌至七個月低位以來首次錄得連續三個交易日上漲，再度拖累美元/加元跌至日內低點1.3211。若油價持續反彈，有望為美元/加元提供進一步下行動力。因此，投資者需分外留意周三(6月28日)公布的美國EIA原油庫存報告，若上周原油庫存大幅減少，將可為油價升穿下行通道的頂部阻力提供絕佳藉口。

此外，雖然美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)將在北京時間周三(6月28日)凌晨1點發表講話，但市場預計她的立場將會和上周發布鷹派言論的聯儲局官員大同小異，美元/加元所受的影響將會相對有限，反而是油價的升跌以及本周五加拿大4月國內生產總值(GDP)的表現，將會為美元/加元突破近期整固區間提供動力。

技術走勢方面，美元/加元自6月14日觸及三個半月低位1.3164後出現反彈，隨後基本圍繞於1.3200至1.3350區間震蕩，在小時圖形成整固三角形。鑒於這是下跌浪中的整固型態，我們傾向於認為美元/加元後市重拾跌勢的可能性更大，若匯價最終跌穿短期支持1.3200一線，後市將會進一步下探1.3100水平。上方的反彈阻力則處於三角形頂部1.3270以及1.3300附近水平。

策略方面，我們將在1.3290至1.3300區域沽出美元/加元，下望1.3140，升穿1.3350止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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