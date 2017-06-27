國際財經

歐洲央行行長德拉吉表示，儘管歐羅區經濟正在逐步復甦且通脹上升，但歐羅區仍需要歐洲央行相當程度的貨幣寬鬆措施支持。

德拉吉在葡萄牙舉行的歐洲央行年度政策論壇上稱，所有跡象目前都顯示歐羅區經濟正在強勁且廣泛復甦，通縮力量已被再通脹力量所替代，但是通脹形勢仍需要相當程度的貨幣寬鬆措施，以使其持久並自我維持地增長。

他又指，影響通脹走勢的因素目前主要是央行通常可忽略的暫時性因素。他預計歐羅區經濟增長高於趨勢水平，且分布均衡，但通脹態勢仍比預期要溫和。