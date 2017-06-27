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今日 15:24 國際財經

西部數據夥KKR再入標爭購東芝晶片業務

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日本東芝出售旗下合資晶片業務再添變數。東芝合資夥伴美國西部數據(Western Digital)稱，已經與私募股權投資公司KKR一起重新對東芝旗下的晶片部門提交收購要約。東芝方面沒有作出回應。

西部數據在聲明中表示，作為要約的一部分，公司將提供債務融資，以促成業務出售。西部數據早前已向法院提出禁令申請，阻止東芝在未獲其同意下出售合資晶片業務。

東芝正在尋求在周三股東會前與優先競購方簽署最終協議，優先競購方是日本政府牽頭的財團，包括美國私募股權公司貝恩資本。

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