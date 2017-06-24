國際財經

美國對沖基金經理洛布(Dan Loeb)確認，已吸納價值35億美元(272.97億港元)的雀巢股份，並且提出要求，促請雀巢作出重大改革。

雀巢股價周一最多升4.8%，是2015年1月以來最大即市升幅。

前一天，有報道引述消息人士披露洛布吸納雀巢的消息，但沒有提及金額。

根據公布，洛布旗下Third Point基金持有4000萬股雀巢，相當於1.3%股權。資料顯示，以上述股權計，Third Point只是雀巢第八大股東。Third Point在周一也發出公開信，促請雀巢作出多項改革，包括出售持有的法國化粧品牌萊利雅( L’Oreal)23.2%股權、增加股份回購金額、減少投資回報較低的產品類別，以及制訂更高的股東回報目標等。

雀巢發表聲明回應，指出集團經常聆聽股東訴求，且堅持為股東提供長遠增值的目標不變。有分析員相信，雀巢最終會回應洛布的部分訴求。

55歲的洛布在1995年創立Third Point，專門投資一些股價低於估值很多的上市公司，然後迫使公司進行改革，待股價因改革扳升後便獲利套現，而且多數個案也賺了巨額金錢。Third Point現時管理資產有180億美元，而雀巢是它目前作出最大金額的投資。今年首5個月，Third Point旗艦基金升10%，資產回報率為5.6%。

雀巢行政總裁Mark Schneider在1月上任，一般相信他會對該間全球最大食品集團作出改革。