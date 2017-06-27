即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入上半年最後一個交易周，環球金融市場焦點暫時轉向經濟數據及央行官員的言論，其中最受注目的，當數美國周五公布的核心個人消費開支(PCE)最新走勢。由於聯儲局向來側重以此指標來衡量美國通脹狀況，如果PCE延續此前3個月的跌勢，恐怕有損主席耶倫的威信。

聯儲局本月議息後，耶倫曾揚言毋須過分擔憂短期通脹數據，並預期就業市場情況持續改善，故將循序漸進加息。耶倫本周二將會在倫敦發表演說，很大機會再次擺出「鷹姿」。

從債市投資者的表態來看，10年期美國國債收益率在近一個月反覆走低，令兩年期和10年期美國國債孳息率差距由今年初的1.2厘降至0.8厘，並迫近2016年低位【右圖，紅線】，即孳息率曲線趨於扁平。

長短債孳息息差收窄，某程度是經濟放緩的訊號，似乎債市投資者與聯儲局對經濟前景的看法仍未有共識。

另外，花旗美國經濟驚喜指數於3月見頂回落，目前已急插至2011年8月以來新低。路透商品期貨價格指數(CRB)2016年至今仍然處於橫行格局，未見強勢反彈(見6月14日本欄)。既然商品需求未有大幅增長，聯儲局何以肯定通脹長遠能夠達標？

不過，若由企業盈利增長的角度分析，聯儲局的觀點未必是錯。根據調研機構FactSet數據，今年第二季標普500指數成分股的盈利預期增長6.6%。在11個板塊之中，有9個板塊的盈利估計可錄得按年增長；尤其是能源企業前幾年經營困難，大難不死必有後福，估計今年第二季盈利或錄得按年暴增3.96倍，科技及金融股亦可能分別增長10.2%及6.8%。

根據彭博，標普500指數成分企業預測明年全年盈利除以過去12個月每股盈利的走勢可見，該比率於2015年擺脫了盈利倒退的困局【右圖，綠線】，反映美國企業已然回復盈利增長(比率上升，意味預期明年企業盈利增長跑贏過往12個月；反之亦然)。

企業盈利是實體經濟的領先指標，若前者能維持強勁增長，可預期後者於未來數月將持續轉強，符合聯儲局所願。

通脹數據與企業盈利各自反映着矛盾對立的兩個世界，恍如平行時空。最終哪一面鏡真正反映美國經濟前景，實在是「木宰羊」。但以投資角度分析，若聯儲局不顧經濟數據參差而堅持加息、縮減資產負債表，可能會嚇窒美股投資者，對後市帶來一番震盪。

港股方面，恒生指數上周企穩成交量密集區之上，昨早高開57點，其後反覆走高，一口氣收復10天線(約25759點)及20天線(25816點)，收報25871點，漲201點(0.8%)。國企指數收報10530點，升100點(1%)。大市全日成交682億元，上升股票比例約55%。

根據本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，恒生指數早前11個交易日的相對表現及動力均下跌，但昨天相對動力終見回升，而國企指數的上升動力更連升兩個交易日，反映短期形勢回穩。

信報投資研究部

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