國際財經

上周五(6月23日)美國公布的經濟數據普遍偏弱：6月Markit製造業採購經理指數(PMI)意外下跌至9個月新低52.1，遜於預期53水平，而且服務業PMI亦創下3個月新低53，而5月新屋銷售上升2.9%，遜於預期增長3.7%，但新屋銷售年化總量升至61萬，高於預期59萬。

儘管美國的疲弱經濟數據一度拖累美滙指數下跌至日內低位97.15，但倫敦金最高升至1258.7美元就受阻回落，未能進一步上探1260/1262美元阻力區域(從6月6日高位1295.7美元至6月21日低位1240.7美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

倫敦金在周一(6月26日)亞洲時段再度試破1258美元阻力不果，其後在小時圖形成小型「雙頂」並跌穿頸線支持1254.5美元，但下午時分金價突然閃跌近18美元至1236.2美元，不但跌穿前期支持1240美元，更連日線圖上從2016年12月底延伸而上的上升支持線都告失守。

雖然金價在缺乏消息刺激的狀態下突然大跌，令部分投資者認為是烏龍指所為，但日圓走勢同步走強，我們偏向認為是程式沽盤導致金價閃崩的可能性更大。無論如何，金價上破日線圖的下降通道頂部阻力失敗，技術走勢上已顯示後市偏淡。金價在短暫反彈後或會進一步下探1230美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1210美元。

策略方面，待倫敦金反彈至1248/1250美元沽出倫敦金，下望1231美元，升穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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