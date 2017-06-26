國際財經

上周三(6月21日)日本央行公布4月貨幣政策會議紀要，紀要顯示大部分委員認為實現物價目標的動力不足，而少數委員認為，日本經濟風險偏向下行，國債收益率曲線控制正在發揮作用，尋求當前強有力的寬鬆是合適的。鴿派的會議紀要進一步打壓市場對於日本央行將收緊貨幣政策的預期，日圓滙價承壓，令美元/日圓在美滙指數上周下挫0.28%的拖累下，仍能基本企穩111.00上方。

事實上，雖然上周五(6月23日)公布的日本6月製造業採購經理指數(PMI)跌至52水平，遜於預期及前值，但美國當日公布的6月Markit製造業PMI數據亦表現疲弱，而且美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)發表鴿派言論，表示在通脹低迷的情況下，美國聯儲局應在再度加息前稍作等待，令市場對聯儲局年底再升息一次的可能性存疑。美元/日圓在正負因素兩相抵消之下，全日維持在111.14至111.42之間窄幅波動，最終收市於111.25，全周仍錄得0.38%升幅。

而今天(6月26日)亞洲交易時段公布的日本央行6月貨幣政策會議委員意見摘要稱，實現目標通脹率還有很長的路要走，退出寬鬆政策時間不可預測。由於此摘要總體風格偏向鴿派，加劇了日圓的貶值預期，美元/日圓進一步升穿111.40至111.70附近，似乎企圖再度挑戰6月20日高位111.78。

展望本周，投資者需要關注周一歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在里斯本的演說與周三美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)講話。財經數據方面，周一的美國5月耐用品訂單、周四的美國第一季國內生產總值(GDP)以及周五的日本5月消費物價指數(CPI)與失業率都將對美元/日圓走勢造成重大影響。

技術走勢方面，雖然美元/日圓上周升至111.78後升勢有所停滯，但滙價下調幅度亦十分有限，因此滙價升穿下降楔形後的總體升勢應能延續。若美元/日圓未來有效突破112.00重要阻力，後市或會進一步上探113.00甚至114.00附近水平。

策略方面，我們在111.00建立的美元沽盤(目標110.10，升穿111.45止損)已在6月16日下移止盤至110.80後提早平倉，獲利20點。若滙價跌至110.90至111.00支持區域，我們將買入美元/日圓，上望112.70，跌穿110.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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