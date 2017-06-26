國際財經

油價上揚，加上意大利銀行業危機得以紓緩，歐洲股市保持升勢，但市場關注歐美兩大央行掌舵人將於本周先後發表講話，關注其會否有未來貨幣政策的最新暗示。

截至本港時間傍晚6時07分，英國富時100指數報7476點，升52點或0.71%；德國DAX指數報12829點，升96點或0.76%；法國CAC 40指數報5319點，升52點或1%。道指期貨暫報21396點，升57點。

歐盟執委會批准意大利政府可救助兩家地方銀行，結束了數月以來圍繞意大利是否能繞過禁止政府救助銀行的禁令的猜測，消除部分人對銀行業危機的憂慮。意大利富時MIB指數報21137點，升303點或1.46%。

投資者對美國今年底前再度加息的信心不足，主要因為美國近期公布的經濟數據總體上不及預期，市場質疑今年是否會再次加息。本周將有多名美國聯儲局(FED)及其他央行高層官員密集發表講話，市場關注各官員會否透露有關加息安排的更確實消息。其中，主席耶倫周二將在歐洲發表講話，不過歐洲央行(ECB)行長德拉吉則於周一發言，市場希望從德拉吉的講話中找到準備加大力度讓歐央行今年縮減刺激計劃的跡象，如果歐央行這樣做，或將利好歐羅。

值得留意的是，美國本周將有多項重要經濟數發布，包括6月消費者信心指數、成屋待完成銷售、原油庫存、第一季GDP終值和個人消費支出(PCE)物價指數等，而今日稍候將有美國5月耐用品訂單等數據將公布，料可為美國年底加息與否提供進一步啟示。

政治方面，美國參議院希望本周投票表決醫改法案，以取代奧巴馬醫保法案，但已有5名共和黨籍議員宣布將不會支持目前這個醫改法案，令本周結束前的投票表決變得困難。

紐約原油期貨現時每桶報43.3美元，升0.29美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報45.83美元，升0.29美元或0.64%。