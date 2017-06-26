國際財經

三藩市聯邦儲備銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，由於美國經濟處於充分就業狀態，加上通脹率有望在明年觸及美國聯儲局2%的目標，所以聯儲局須繼續逐步加息，以保持經濟穩步順利發展。

他稱，如果聯儲局的加息行動推遲太久，經濟最終將過熱，會帶來通脹或一些其他問題。逐步加息以使貨幣政策恢復正常，有助於保持經濟在較長時間內以可以持續的速度增長。

威廉斯表示，近期美國通脹放緩主要是因為一次性因素，不應該因此而停止進一步加息。他預計到明年時通脹將回到2%，並指只要美國經濟按預期發展，今年可加息3次以及明年加息3至4次，不過要取決經濟數據的表現，他個人對中性政策利率的預估水平是略低於3%。

同時，他稱就業市場將繼續加強，目前失業率位於16年的低點4.3%，可能進一步下降，直至明年也會持於略高於4%的水平。他認為，強勁的就業市場，讓經濟存在過熱的風險，這最終會破壞持續擴張。他的目​​標是讓經濟擴張盡可能處於可持續的基礎上。

威廉斯重申了聯儲局今年擬啟動縮減4.5萬億美元資產負債表的計劃，還承諾聯儲局會以良好溝通和漸進的方式，讓政策正常化，以降低國內外不必要的市場混亂。他指公眾愈了解情況，聯儲局行動引發不必要的市場波動的機率就愈低。