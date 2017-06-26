訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:55 國際財經

高田社長稱管理層完成賣盤後辭職

放大圖片

日本高田(Takata)社長兼行政總裁高田重久稱，公司最高管理層將在與美國汽車零部件供應商百利得的賣盤交易完成後辭職，且高田家族未來可能不再持有公司股票。

他又表示，與汽車生產商客戶尚未就召回事宜達成最終協議，各方觀點存在分歧，使談判比預期更耗時。

高田律師稱，還不能確定最終的負債規模，因為與汽車廠商之間有關召回成本的協商尚未結束。

高田重久表示，經過重組後，公司將繼續生產硝酸銨安全氣囊氣體發生器，直到2020年3月替換召回產品為止，之後計劃停止生產。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。