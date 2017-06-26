國際財經

日本高田(Takata)社長兼行政總裁高田重久稱，公司最高管理層將在與美國汽車零部件供應商百利得的賣盤交易完成後辭職，且高田家族未來可能不再持有公司股票。

他又表示，與汽車生產商客戶尚未就召回事宜達成最終協議，各方觀點存在分歧，使談判比預期更耗時。

高田律師稱，還不能確定最終的負債規模，因為與汽車廠商之間有關召回成本的協商尚未結束。

高田重久表示，經過重組後，公司將繼續生產硝酸銨安全氣囊氣體發生器，直到2020年3月替換召回產品為止，之後計劃停止生產。