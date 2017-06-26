韓國天然氣公社表示，根據與美國Cheniere的Sabine Pass天然氣終端所簽訂的協議，公社將從7月起每年進口280萬噸頁岩氣，為期20年。此舉不單能促進南韓的能源來源多元化，還有望緩解韓美貿易不平衡，增進兩國關係。
與中東產液化天然氣不同，美國產可由買方全部轉賣，有助於調解供需矛盾，維護能源市場穩定。
韓聯社報道稱，據悉，公社社長將陪同南韓總統文在寅於本周訪美，與美方討論增購頁岩氣，減輕美國總統特朗普就對韓貿易逆差不斷施加的壓力。
今日 11:34 國際財經
韓國天然氣公社表示，根據與美國Cheniere的Sabine Pass天然氣終端所簽訂的協議，公社將從7月起每年進口280萬噸頁岩氣，為期20年。此舉不單能促進南韓的能源來源多元化，還有望緩解韓美貿易不平衡，增進兩國關係。
與中東產液化天然氣不同，美國產可由買方全部轉賣，有助於調解供需矛盾，維護能源市場穩定。
韓聯社報道稱，據悉，公社社長將陪同南韓總統文在寅於本周訪美，與美方討論增購頁岩氣，減輕美國總統特朗普就對韓貿易逆差不斷施加的壓力。
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