國際財經

韓國天然氣公社表示，根據與美國Cheniere的Sabine Pass天然氣終端所簽訂的協議，公社將從7月起每年進口280萬噸頁岩氣，為期20年。此舉不單能促進南韓的能源來源多元化，還有望緩解韓美貿易不平衡，增進兩國關係。

與中東產液化天然氣不同，美國產可由買方全部轉賣，有助於調解供需矛盾，維護能源市場穩定。

韓聯社報道稱，據悉，公社社長將陪同南韓總統文在寅於本周訪美，與美方討論增購頁岩氣，減輕美國總統特朗普就對韓貿易逆差不斷施加的壓力。