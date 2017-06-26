國際財經

日本高田在日本申請破產保護，將尋求從美國汽車零部件供應商百利得獲得15.88億美元財務援助。

百利得稱，已與高田達成協議，將以約1750億日圓買下高田幾乎全部資產和業務。

兩家公司發表聯合聲明稱，與百利得的交易，將幫助高田應對其有缺陷的安全氣囊空氣發生器帶來的影響。高田安全氣囊處於全球汽車產業史上最大規模的召回事件的中心。

此前其美國分部已在美國根據破產保護法第11章申請破產，該公司在向特拉華州美國破產法庭提交的申請中，列出了最多500億美元的負債。