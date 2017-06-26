國際財經

踏入第二季的最後一個交易周，經濟與企業數據沒有前一周般多，市場人士指出，焦點將是聯儲局主席耶倫的公開發言，而經濟數據方面則是第一季本地生產總值(GDP)與通脹指數；藍籌業績，最令人關注的是Nike業績。

回顧上周，Uber的管理層變動，以及美國參議院公布新醫保法案內容，成為市場焦點。美國股市最終高收。

展望本季，耶倫將於周二出席英國倫敦的一項活動，成為市場焦點。德銀分析員Brett Ryan表示，預期耶倫維持她對全球經濟正在改善，以及循序漸進加息步伐的看法不變，但她任何新的內容，也可能牽動市場對今年底有沒有第三次加息的觀點變化，進而影響股市。

至於美國公布的主要經濟數據，周一公布的有美國5月耐用品訂單與6月達拉斯製造業指數，前者預期為倒退0.6%，較前一月的0.8%跌幅有所改善；後者料為16點，優於前一月的17.2。

周二公布的有標普4月樓價指數、6月消費信心指數終值與里奇蒙製造業指數，市場預期4月樓價指數升0.5%，低於前一月的0.9%；消費信心指數則為116點，低於前一月的117.9。

踏入周三，公布的有5月待完成房屋銷售指數，市場預期為升0.6%，前一月為跌1.3%；周四公布的有美國首季GDP終值，市場預期升1.2%，與初值相同；而初次申領救濟人數則預期為24萬人，低於前一周的24.1萬。

周五公布的數據，包括5月個人收入與開支，市場分別預期升0.3%與0.1%，前一月是升0.4%；備受關注的通脹指數、5月核心個人開支指數預期升1.4%，低於前一月的1.5%；芝加哥6月採購經理指數預期為58，前一月為59.4；6月密歇根消費情緒指數料為94.5，與前一月相同。

企業業績方面，本周公布的標普500指數成分股包括Paychex、孟山都、Conagra Brands、美光科技與Nike。